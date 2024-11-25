Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik'ten Erdoğan'ın Açtığı Yeni Davaya İlişkin Açıklama: Milim Geri Adım Atma Olasılığımız Olmayacak

(ANKARA) - CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun mahkemedeki savunmasıyla ilgili yeni bir dava açmasına ilişkin, "Gerçekleri duymak, yolsuzluk olgularının ispatlanmasına katlanmak zor olabilir. Anlıyoruz. Ancak, milim geri adım atma olasılığımız olmayacak" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, mahkemedeki açıklamaları nedeniyle CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve "500 bin TL'lik manevi tazminat davası" açtıklarını açıkladı.

Kılıçdaoğlu'nun avukatı Celal Çelik de X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunması, daha doğrusu manifestosu Recep Tayyip Erdoğan'ı yine rahatsız etmiş. ve yine yargısına başvurmuş. Gerçekleri duymak, yolsuzluk olgularının ispatlanmasına katlanmak zor olabilir! Anlıyoruz... Ancak, milim geri adım atma olasılığımız olmayacak. Tekrar tekrar İspat Hakkımızı kullanmaya ve yolsuzluk olgularını kanıtlamaya devam edeceğiz. Sonuçta da kazanacağız ve Erdoğan üzülmeye devam edecek. Zira haklıyız..."