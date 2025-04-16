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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e Ziyaret

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Önder'in uyutulma süresinin beş güne uzatıldığı belirtildi.

(İSTANBUL) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavisi süren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Önder'in uyutulma süresinin tedbir amaçlı beş güne çıkartıldığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Uyutma süresini beş güne çıkartmışlar. Bu da ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu. Allah'tan şifa diliyorum. Sürekli bakıldığını, değerlerinin sürekli izlendiğini, hastanenin elinden gelen bütün çabaları gösterdiğini ifade ettiler. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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