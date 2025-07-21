Kemal Güven Aydoğan Cinayetinin Yargılanmasına Başlanıyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2013 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kemal Güven Aydoğan cinayetine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına 24 Eylül'de başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, N.Y, B.K, Ş.K. ve H.K. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin tensip zaptı hazırladı.

Mahkeme, davanın 24 Eylül'de görülmesini kararlaştırdı.

İddianame

Mamak ilçesinde yaşayan Kemal Güven Aydoğan, 2013'te evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Uzun süre "faili meçhul" olarak kalan soruşturma, elde edilen yeni delillerle 12 yıl sonra tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet zanlıları N.Y, B.K, Ş.K. ile H.K. hakkında iddianame düzenledi.

Olay yerine ilişkin fotoğraflar ve alınan beyanlara yer verilen iddianamede, sanıkların arasındaki telefon görüşmelerinin, olayın gerçekleştiği sabah erken saatlerde olması sebebiyle hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanıklardan Ş.K'nin olay yerinde ateş ettiği, saçmaların evin önündeki motosiklete isabet ettiği, ardından evden çıkan maktulün ikinci atışla vurulduğu aktarıldı.

Olayda kullanılan tüfeğin ise sanıklar Ş.K. ve N.Y. tarafından Elmadağ'daki bir adrese götürüldüğü, burada tüfeğin dereye atıldığı yönündeki beyanların araştırıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, çalışmalar sonucu söz konusu tüfeğin bulunduğu ve muhafaza altına alındığı kaydedildi.

Sanıklar N.Y, B.K, Ş.K. ile H.K'nin, maktul Kemal Güven Aydoğan'ı fikir ve eylem birliği içerisinde kasten öldürdükleri yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, sanıklar hakkında kamu davası açmak için yeterli kanaatin oluştuğu belirtilen iddianamede, cinayete karıştığı belirlenen N.Y, B.K, ve Ş.K. ile silahın saklanmasına yardım ettiği belirlenen H.K. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi.