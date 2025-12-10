Ankara'da 12 yıllık faili meçhul cinayet davasında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2013'te uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kemal Güven Aydoğan cinayetine ilişkin, 3'ü tutuklu 4 sanığın "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Necmettin Yaman, Benli Kibar, Şükrü Kibar ve tutuksuz sanık Hatice Kibar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından tanıkları dinledi.

Tanık K.C.E, sanıkları aynı mahallede oturdukları için tanıdığını belirterek, "Şükrü ve Kemal arasında husumet yoktu diye biliyorum. Ama yakın olduklarını da görmedim." ifadesini kullandı.

Tanık E.D. ise Şükrü Kibar'ın çocukluk arkadaşı olduğunu, maktul Aydoğan'ı ise mahalleden tanıdığını anlatarak, "Şükrü'yle Kemal arasında bir husumet yoktu, araları iyiydi. O dönem kavgaların sebebi de alkollü olmalarıydı." beyanında bulundu.

Tanık beyanlarının ardından söz verilen sanık Yaman, olayla alakasının olmadığını ve hiçbir şey bilmediğini öne sürerek, beraatini talep etti.

Sanık Şükrü Kibar, suçsuz olduğunu ifade ederek, "Bana iftira atıyorlar. Ailem, çocuklarım hepimiz perişan olduk. Ben beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Benli Kibar da suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Daha sonra söz alan sanık avukatları, dosyada, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair delil olmadığını öne sürüp, tahliye talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, sanık Benli Kibar hakkında dosyadaki delil durumu göz önünde bulundurularak tahliyesini, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme, sanık Benli Kibar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 4 Mart 2026'ya erteledi.

Mamak ilçesinde yaşayan Kemal Güven Aydoğan, 2013'te evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, uzun süre "faili meçhul" olarak kalan soruşturma, elde edilen yeni delillerle 12 yıl sonra tamamlanmıştı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, cinayet zanlıları Necmettin Yaman, Benli Kibar, Şükrü Kibar ve Hatice Kibar hakkında hazırlanan iddianamede, olay yerine ilişkin fotoğraflar ve alınan beyanlara yer verilerek, sanıklar arasındaki telefon görüşmelerinin, olayın gerçekleştiği sabah, erken saatlerde olması sebebiyle hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanıklardan Şükrü Kibar'ın olay yerinde ateş ettiği, saçmaların evin önündeki motosiklete isabet ettiği, ardından evden çıkan maktulün, ikinci atışla vurulduğu aktarılıyor.

Olayda kullanılan tüfeğin ise sanıklar Şükrü Kibar ve Necmettin Yaman tarafından Elmadağ'daki bir adrese götürüldüğü, burada tüfeğin dereye atıldığı yönündeki beyanların araştırıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, çalışmalar sonucu söz konusu tüfeğin bulunduğu ve muhafaza altına alındığı kaydediliyor.

Sanıklar Necmettin Yaman, Benli Kibar, Şükrü Kibar ve Hatice Kibar'ın, maktul Kemal Güven Aydoğan'ı fikir ve eylem birliği içerisinde kasten öldürdükleri yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, sanıklar hakkında kamu davası açmak için yeterli kanaatin oluştuğu belirtilen iddianamede, cinayete karıştığı belirlenen Necmettin Yaman, Benli Kibar ve Şükrü Kibar ile silahın saklanmasına yardım ettiği belirlenen Hatice Kibar hakkında, "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis talep ediliyor.