Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, kar kalınlığının 153 santimetreye ulaşmasıyla birlikte hafta sonunda kayakseverlerin akınına uğradı. Tatilciler, düzenlenen kayak festivalinde eğlenceli anlar yaşadı.

KARABÜK'ün kayak kerkezi Keltepe, hafta sonunda kayakseverlerin akınına uğradı.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 153 santimetreye ulaştı. Kayak merkezine gelen tatilciler, Keltepe'de düzenlenen kayak festivalinde doyası eğlendi. Kar yağışıyla birlikte karla kaplanan pistlerde tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Çam ormanları arasındaki kayak merkezine gelen tatilciler, kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

