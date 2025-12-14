Keltepe, beyaza büründü
Karabük'ün Keltepe Kayak Merkezi, devam eden kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kayak sezonunun ocak ayında açılması planlanıyor.
KARABÜK'ün kayak merkezi Keltepe, dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Keltepe Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Devam eden kar yağışı nedeniyle 2 bin rakımlı kayak merkezi beyaza büründü. Keltepe'de kayak sezonunun ocak ayında açılması planlanıyor.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel