Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi, beyaza büründü

KARABÜK'ün kayak merkezi Keltepe, gece saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

Karabük'ün 2 bin rakımlı kayak merkezi Keltepe'de gece saatlerinden itibaren kar yağdı. Bölge beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde hava sıcaklığı 4 derece olarak ölçüldü. Keltepe'de kayak sezonunun ocak ayında açılması planlanıyor.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,