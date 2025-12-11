Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi, beyaza büründü
Karabük'ün 2 bin rakımlı kayak merkezi Keltepe, gece saatlerinde yağan karla beyaza büründü. Hava sıcaklığı 4 derece olarak ölçüldü ve kayak sezonunun ocak ayı içinde açılması planlanıyor.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel