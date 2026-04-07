Gümüşhane'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu bahçesinde, " Türkiye'nin Gücü Orman" temalı fidan dikim etkinliğinde, sarıçam fidanları toprakla buluşturuldu.

İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek fidan dikim programının, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapıldığını söyledi.

Etkinliğin üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilkokul öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, farkındalık açısından güzel bir program olduğunu kaydetti.

