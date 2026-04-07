Gümüşhane'de fidanlar toprakla buluşturuldu
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu bahçesinde 'Türkiye'nin Gücü Orman' temalı fidan dikim etkinliği düzenlendi. İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, etkinliğin olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiğini ve üniversite ile ilkokul öğrencilerinin katılım sağladığını belirtti.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.
Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu bahçesinde, " Türkiye'nin Gücü Orman" temalı fidan dikim etkinliğinde, sarıçam fidanları toprakla buluşturuldu.
İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek fidan dikim programının, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapıldığını söyledi.
Etkinliğin üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilkokul öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, farkındalık açısından güzel bir program olduğunu kaydetti.
