KELKİT ÇAYINA DÜŞEN ARAÇTAKİ 4 AKRABADAN 2'Sİ KAYBOLDU

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayına düşen araçta bulunan 4 akrabadan 2'si kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi ise kayboldu. Bölgeye gelen ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Kelkit Çayı kıyısında piknik yapmaya giden Atakan Kale, Furkan Kale, İlker Parlak ve Oğuz Kale'nin içinde bulunduğu araç suya düştü. Kısa sürede suya gömülen araçta bulunanlardan Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla karaya çıkarak yardım istedi. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp 2 kişi için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

KELKİT ÇAYI KENARINDA ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Üç tekerlekli triportör ile gezen 4 genç, fotoğraf çektirmek için durdukları sırada Kelkit Çayına düştü. Atakan Kale (18) ve Furkan Kale (18) düştükleri sudan kendi imkanları ile kıyıya çıkarken kaybolan İlker Parlak (22) ve Oğuz Kale (26) için bölgeye sevk edilen ekipler Kelkit Çayı'nda ve çevresinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
