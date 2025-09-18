Kefken'de Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tanzanya bayraklı 'RAPID' isimli kuru yük gemisinin Kocaeli'nin Kefken Pembe Kayalıklar mevkiinde karaya oturduğunu duyurdu. Gemideki 7 personel başarıyla tahliye edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "18 Eylül 2025 tarihinde saat 05.34'te alınan ihbara göre, Kocaeli ili Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde Tanzanya bayraklı, 81,7 metre boyundaki 'RAPID' isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu bilgisi edinilmiştir. Gemide 7 personelin bulunduğu tespit edilmiştir. İhbarın alınmasını takiben, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile kara tahlisiye ekipleri ivedilikle olay yerine yönlendirilmiştir. Yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda, gemide bulunan 7 personelin tamamı İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle havadan tahliye edilmiştir. Olay, ilgili kurumlarımızla koordineli şekilde takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
