Haberler

Kefken Açıklarında Saldırıya Uğrayan Geminin 25 Mürettebatı Kurtarıldı

Kefken Açıklarında Saldırıya Uğrayan Geminin 25 Mürettebatı Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 28 Kasım’da Kefken açıklarında saldırıya uğrayan gemideki 25 mürettebatın başarılı bir operasyonla kurtarıldığını açıkladı. Olaya müdahale eden ekiplerin özverili çalışması sonucunda, mürettebat herhangi bir zarar görmeden karaya ulaştırıldı.

KOCAELİ Valisi İlhami Aktaş, 28 Kasım'da Kefken açıklarında saldırıya uğrayan gemideki 25 mürettebatın ekipler tarafından burunları bile kanamadan karaya ulaşmasını sağladıklarını belirterek, "Bu uluslararası anlamda büyük bir başarı ile gerçekleşen operasyon" dedi.

Olay, 28 Kasım'da Kandıra'ya bağlı Kefken açıklarında meydana geldi. Rusya'nın Novoroski Limanı'na seyreden 'KAIROS' isimli tanker gemisi kıyıdan 28 mil açıkta saldırıya uğradı. Gemide patlamanın ardından yangın çıkarken olay yerine ilk olarak Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Gemide bulunan 25 mürettebat ekipler tarafından kurtarıldı. Yanan gemi ise ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında, saldırıya uğrayan gemiyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, geminin saldırıya uğramasının ardından ekiplerin özverili bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Geçtiğimiz hafta uluslararası sularla olmakta birlikte bizim sorumluk sınırımızda kalan bir yabancı menşeili gemiye bir saldırı düzenlendi. Bu saldırı sonrası gemide çıkan yangında 25 mürettebat mahsur kalmıştır. Bu mürettebatın sağ salim kurtarılması için arkadaşlarımız özverili çalışma gösterdi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler Kefken'de bulunan gemiye hızla hareket etmişler ve olay mahalline çok hızlı bir şekilde ulaşarak yangın olan gemide büyük bir özveri ve güzel bir çalışma ile 25 kişinin burnu kanamadan karaya ulaşmasını sağlamışlardır" diye konuştu.

ULUSLARARASI ANLAMDA BÜYÜK BAŞARI İLE GEREKLEŞEN OPERASYON

Operasyonun başarı ile gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Aktaş, şunları söyledi:

"Yine karada da olay duyulur duyulmaz sağlık müdürlüğüne bağlı ambulanslarımız, UMKE ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüzün pasaport şube ve deniz şubesi, jandarma komutanlığımız, AFAD müdürlüğümüz karada konuşlanarak tedbirler aldı. 25 mürettebat sağ salim kurtarılıp karaya ulaştıktan sonra sağlık kontrolleri yapılmış ve ardından Deniz Liman Başkanlığı koordinesinde adli ve idari işlemleri tamamlanmıştır. Bu uluslararası anlamda büyük bir başarı ile gerçekleşen operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.