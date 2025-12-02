Kefken Açıklarında Saldırıya Uğrayan Geminin 25 Mürettebatı Kurtarıldı

KOCAELİ Valisi İlhami Aktaş, 28 Kasım'da Kefken açıklarında saldırıya uğrayan gemideki 25 mürettebatın ekipler tarafından burunları bile kanamadan karaya ulaşmasını sağladıklarını belirterek, "Bu uluslararası anlamda büyük bir başarı ile gerçekleşen operasyon" dedi.

Olay, 28 Kasım'da Kandıra'ya bağlı Kefken açıklarında meydana geldi. Rusya'nın Novoroski Limanı'na seyreden 'KAIROS' isimli tanker gemisi kıyıdan 28 mil açıkta saldırıya uğradı. Gemide patlamanın ardından yangın çıkarken olay yerine ilk olarak Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Gemide bulunan 25 mürettebat ekipler tarafından kurtarıldı. Yanan gemi ise ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında, saldırıya uğrayan gemiyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, geminin saldırıya uğramasının ardından ekiplerin özverili bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Geçtiğimiz hafta uluslararası sularla olmakta birlikte bizim sorumluk sınırımızda kalan bir yabancı menşeili gemiye bir saldırı düzenlendi. Bu saldırı sonrası gemide çıkan yangında 25 mürettebat mahsur kalmıştır. Bu mürettebatın sağ salim kurtarılması için arkadaşlarımız özverili çalışma gösterdi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler Kefken'de bulunan gemiye hızla hareket etmişler ve olay mahalline çok hızlı bir şekilde ulaşarak yangın olan gemide büyük bir özveri ve güzel bir çalışma ile 25 kişinin burnu kanamadan karaya ulaşmasını sağlamışlardır" diye konuştu.

ULUSLARARASI ANLAMDA BÜYÜK BAŞARI İLE GEREKLEŞEN OPERASYON

Operasyonun başarı ile gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Aktaş, şunları söyledi:

"Yine karada da olay duyulur duyulmaz sağlık müdürlüğüne bağlı ambulanslarımız, UMKE ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüzün pasaport şube ve deniz şubesi, jandarma komutanlığımız, AFAD müdürlüğümüz karada konuşlanarak tedbirler aldı. 25 mürettebat sağ salim kurtarılıp karaya ulaştıktan sonra sağlık kontrolleri yapılmış ve ardından Deniz Liman Başkanlığı koordinesinde adli ve idari işlemleri tamamlanmıştır. Bu uluslararası anlamda büyük bir başarı ile gerçekleşen operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum."