Kefken Açıklarında Gemi Yangını: 25 Mürettebat Kurtarıldı

Güncelleme:
Kefken açıklarında meydana gelen gemi yangınında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hızlı tahliye botları sayesinde 25 mürettebat kurtarıldı. Yangının ardından tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

25 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kefken açıklarındaki gemi yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken (İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede) Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli ve içinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır" denildi.

'MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ'

Kocaeli Valiliği ise Kefken açıklarında yangın çıkan gemiyle ilgili açıklamada "Kocaeli Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide meydana gelen yangında, gemideki 25 personel tahliye edilmiş olup, personellerin sağlık durumları iyidir. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

