Kedu Kasabası, Astronomi Temalı Yeniden Yerleşim ile Turizmde Sıçrama Yaşadı

PİNGTANG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Pingtang ilçesi, 2007'de Kedu ve Tangbian kasabalarından 6.653 kırsal bölge sakinini içeren bir yeniden yerleşim programı başlattı. Program, "Çin'in Gökyüzündeki Gözü" olarak da bilinen 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nun (FAST) inşasına hazırlık amacıyla uygulamaya kondu. Guizhou eyaletinde bulunan derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alan FAST, 2016 yılında tamamlanarak 2020'de resmi olarak faaliyete başladı. FAST'e yakınlığının avantajını kullanan Kedu kasabası, Eylül 2015'ten itibaren kendini astronomi temalı bir kasabaya dönüştürmek üzere bir plan başlattı. Yeniden yerleştirilen kırsal bölge sakinlerinin birçoğu kasabada iş buldu ya da kendi işlerini kurdu. Kedu kasabası günümüzde deneyim planetaryumu, zaman kulesi, yıldızlararası topluluk, astronomik zaman köyü gibi simge yapılarıyla bilim, teknoloji ve gelecek duygusuyla dolu. Dağların arasında yer alan astronomi temalı küçük bir kasaba olan Kedu kasabasında, teleskobun faaliyete geçmesinden bu yana 28,5 milyondan fazla turist ağırlandı ve 26 milyar yuanı (yaklaşık 3,59 milyar ABD doları) aşan kapsamlı bir turizm geliri elde edildi.