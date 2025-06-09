Kedilerin Çıyanla Oynarken Yakaladığı Tehlike
Samsun'da iki kedi, buldukları zehirli çıyanla dakikalarca oynadı. Eklembacaklının yuvasına döndüğü anlar dikkat çekti.
Kedilerin, çıyanla tehlikeli oyunu
SAMSUN - Samsun'da kedilerin buldukları çıyanla dakikalarca oynaması dikkat çekti.
Etçil ve zehirli olan çıyanlar, genelde yeşil alanlarda görülüyor. Samsun'un İlkadım ilçesinde bir parkın bahçesinde görülen çıyanı, meraklı iki kedi keşfetti. Çıyanı bulan kediler dakikalar boyunca çıyanla oynadı. Zaman zaman çıyanı birbirlerinin üzerine fırlatan kediler, tehlikeli eklembacaklıdan korksalar da oynamaya devam ettiler.
Uzun süre kedilerin arasında kalan çıyan, çimlerin arasına girerek kedilerden kurtuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Güncel