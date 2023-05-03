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Keçiören metrosunun Şehitler-Forum hattında uzatılması çalışmaları başladı

Keçiören metrosunun Şehitler-Forum hattında uzatılması çalışmaları başladı

Güncel Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören metrosunun Şehitler-Forum hattında uzatılmasına yönelik çalışmalara başlandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören metrosunun Şehitler-Forum hattında uzatılmasına yönelik çalışmalara başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 5 kilometrelik yeni hattın 4 istasyondan oluşacağı ve Sanatoryum Hastanesi, Ufuktepe ve Ovacık bölgelerine hizmet vereceği duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, "Keçiören Metrosunu Forum'a uzatacak hat için sondaj çalışmalarına başladık. 5 kilometreden ve 4 ayrı istasyondan oluşacak metro hattımızın projesi onaylandıktan sonra zaman kaybetmeden yapım ihalesine geçilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Feiza Bountour - Güncel

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