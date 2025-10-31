Keçiören'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Samet K. öğle saatlerinde husumetli olduğu iddia edilen Yakup P. ile Bağlum Caddesi'nde buluştu. Burada Samet K. ile Yakup P. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet K, Yakup P'yi tabancayla ateş açarak vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yakup P'nin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlı Samet K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.