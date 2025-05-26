Keçiören'de Kurbanlık Pazarında Saldırı: 12 Gözaltı, 5 Polis Yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurbanlık pazarında güvenlik güçlerine sopalarla saldıran 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayda 5 polis memuru hafif yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurbanlık pazarında denetim sırasında sopalarla güvenlik güçlerine saldıran gruptan 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 5 polis memurunun hafif yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislere saldıranların R.A, R.B, M.C.B, M.G, F.A, E.B, F.A, H.O, S.A, H.Y, S.S. ve Ö.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.
"Bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, paylaşımında gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine getiriliş görüntülerine yer verdi.