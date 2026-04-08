Kız arkadaşını öldürüp, intihar etti

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Hüseyin Duran (28) tartıştığı kız arkadaşı Şahsenem Zoroğlu'nu (19) tabanca ile öldürüp, intihar etti.

Olay, 5 Nisan günü sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Duran ve kız arkadaşı Şahsenem Zoroğlu arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Duran, yanında bulunan tabancayla Şahsenem Zoroğlu'nu öldürdü. Duran, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

