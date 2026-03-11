Haberler

Ankara'da esnaf kavgasında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Ankara'nın Keçiören ilçesinde esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kişi yaralandı. M.G. silahla, S.D. ise kesici aletle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Keçiören ilçesi Atapart Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde komşu iki esnaf arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. İki grup arasında meydana gelen kavgada M.G. silahla, S.D. ise kesici aletle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekiplerinin müdahalesi ile kavga yatıştırılırken yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu esnada, olay yerine elindeki pompalı tüfekle gelen Z.D. bir yaralamaya sebep olmadan ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
