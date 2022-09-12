Keçiboynuzu hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı Güncel Haberler Demre ilçesinde 7 çuval keçiboynuzu çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, Kaş'ta gözaltına alındı. Demre ilçesinde 7 çuval keçiboynuzu çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, Kaş'ta gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevreli Mahallesi'nde yaşayan H.B'nin evinin önündeki 7 çuval keçiboynuzunun çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin bulunduğu aracın Kaş ilçesi istikametine gittiğini belirledi. Bilgi verilen Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçtaki şüpheliler T.I, H.I, F.Ö ve A.Ö. çalınan 7 çuval keçiboynuzuyla yakalandı. Şüphelileri gözaltına alan ekipler, keçiboynuzlarını sahibine teslim etti. Güncel Kaynak: AA / Hatice Yerebakan Hisarcık Jandarma Demre Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Keçiboynuzu hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.