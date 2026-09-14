Keban Kaymakamı Onur'dan dersbaşı yapan öğrencilere ziyaret
+7 sitede yayında
Güncelleme:
Elazığ'da Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul ziyareti gerçekleştirdi.
Elazığ'da Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul ziyareti gerçekleştirdi.
Kaymakam Onur beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ile Baraj İlkokulunu ziyaret etti.
Öğrencilerle ve öğretmenlerle görüşen Onur, başarılı bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.
Kaynak: AA