Haberler

Keban Kaymakamı Onur'dan dersbaşı yapan öğrencilere ziyaret

Keban Kaymakamı Onur'dan dersbaşı yapan öğrencilere ziyaret
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul ziyareti gerçekleştirdi.

Elazığ'da Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Onur beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ile Baraj İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle ve öğretmenlerle görüşen Onur, başarılı bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi

Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
'Satıldı' itirafı sonrası Büşra bebek dosyasında baş döndüren gelişmeler

"Satıldı" itirafı sonrası Büşra bebekle ilgili baş döndüren gelişmeler
Maltepe'de kuyumcu dükkânında ölü bulundu! Ölüm nedeni belirlenemedi

Kuyumcu dükkânında ölü bulundu! Olayın sırrı hâlâ çözülemedi
9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

9 ayda 6 zam birden! Tüpün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda ve Vinicius'a olay kıyas!

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır