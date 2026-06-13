Keban Kaymakamı Atalık, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti, personelle bir araya gelerek kutlamalarda bulundu.
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Kaymakam Atalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi'yi ziyaret etti, jandarma personeliyle bir araya geldi.
Atalık, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Daha sonra kutlamalar kapsamında Üsteğmen Sevgi de jandarma personeliyle birlikte Kaymakam Atalık'ı makamında ziyarette bulundu.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan