Keban Kaymakamı Atalık, Büklümlü köyünde düzenlenen iftar programına katıldı

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Büklümlü köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kaymakam Atalık, Büklümlü Köyü Muhtarlığı tarafından cami ve taziyeevinde gerçekleştirilen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Atalık, herkesin ramazan ayını kutlayarak, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Köy muhtarı Salih Turan da Kadir Gecesi dolayısıyla düzenledikleri programa katılan başta Kaymakam Atalık olmak üzere herkese teşekkür etti.

Programda, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İl Genel Meclis Üyesi Aygün Doğan ve köylüler katıldı.