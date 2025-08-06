Keban İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar Görevine Başladı
Keban İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Hayati Çavdar, ilçeye gelerek görevine başladı. Çavdar, Keban'ın insanlarını güler yüzlü bulduğunu ve huzur ile güven için çalışacaklarını açıkladı.
Keban İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, görevine başladı.
Keban İlçe Emniyet Müdürü görevine atanan Çavdar, ilçeye geldi.
Çavdar, "Keban ilçesinde insanlarını güler yüzlü, ilçeyi ise güzel sakin, şirin ve huzurlu buldum. İlçenin huzur ve güveni için görevimizi yapacağız." dedi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel