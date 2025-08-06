Keban İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, görevine başladı.

Keban İlçe Emniyet Müdürü görevine atanan Çavdar, ilçeye geldi.

Çavdar, "Keban ilçesinde insanlarını güler yüzlü, ilçeyi ise güzel sakin, şirin ve huzurlu buldum. İlçenin huzur ve güveni için görevimizi yapacağız." dedi.