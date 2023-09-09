Keban Fırat Sahil Yoluna Asfalt Kaplaması Yapıldı

Keban Belediyesi girişimleri ile İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün desteği ile 3 kilometrelik Keban Fırat sahil yoluna asfalt kaplaması yapıldı. Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yolun asfaltlanmasına destek veren yetkililere teşekkür etti.