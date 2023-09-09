Keban Fırat Sahil Yoluna Asfalt Kaplaması Yapıldı
Keban Belediyesi girişimleri ile İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün desteği ile 3 kilometrelik Keban Fırat sahil yoluna asfalt kaplaması yapıldı. Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yolun asfaltlanmasına destek veren yetkililere teşekkür etti.
Keban Belediyesi girişimleri ile İl Özel İdaresi ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün desteği ile 3 kilometrelik Keban Fırat sahil yoluna asfalt kaplaması yapıldı.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, Fırat sahil yolu ve köprüye inen yolların asfaltlandığını söyledi.
Atlı, yolun asfaltlanmasına destek veren yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Güncel