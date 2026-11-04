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Keban'daki Denizli Kervansarayı'nı Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Atıcı inceledi

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Keban'daki Denizli Kervansarayı'nı Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Atıcı inceledi
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Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Atıcı, Keban ilçesindeki tarihi Denizli Kervansarayı'nda inceleme yaptı. Atıcı'nın Denizli köyünü ziyaret ederek burada bulunan kervansarayda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Atıcı, Keban ilçesindeki tarihi Denizli Kervansarayı'nda inceleme yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atıcı'nın Denizli köyünü ziyaret ettiği belirtildi.

Atıcı, burada bulunan tarihi Denizli Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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