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Keban'da Yusuf Ziya Paşa Külliyesi'nde musiki dinletisi düzenlendi

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Keban'da Yusuf Ziya Paşa Külliyesi'nde musiki dinletisi düzenlendi
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Müftülüğünce Yusuf Ziya Paşa Külliyesi'nde musiki dinletisi düzenlendi. İlçe müftüsü Samet Çiçen, nağmeler eşliğinde birlik ve beraberlik huzurunu paylaştıklarını belirterek emek verenlere teşekkür etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde musiki dinletisi yapıldı.

Keban Müftülüğündenyapılan açıklamaya göre, dinleti Yusuf Ziya Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ilçe müftüsü Samet Çiçen, musikinin gönüllere dokunan nağmeleri eşliğinde bir araya gelerek, birlik ve beraberliğin huzurunu paylaştıklarını belirtti.

Çiçen, dinletiye emek veren ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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