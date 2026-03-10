Haberler

Keban'da yangın tatbikatı yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulunda yangın söndürme tatbikatı yapıldı. İtfaiye ekipleri öğretmenlere ve öğrencilere yangın söndürme ve tahliye konularında bilgi verdi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulunda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Keban İlçe Fevzi Çakmak İlkokulunda yapılan tatbikatta, itfaiye ekiplerince öğretmen ve öğrencilere yangın söndürme ve tahliye hakkında teknik bilgiler verildi.

Daha sonra okul bahçesinde yangına nasıl müdahale edileceği gösterildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
