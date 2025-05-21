Keban'da Siber Güvenlik Söyleşisi Düzenlendi

Keban'da Siber Güvenlik Söyleşisi Düzenlendi
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Elazığ'ın Keban ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Çevrim içiyim ama güvende miyim?' konulu söyleşide, öğrenciler siber güvenlik hakkında bilgilendirildi. Söyleşide Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ve Fırat Üniversitesi eğitmenleri önemli bilgiler paylaştı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Çevrim içiyim ama güvende miyim?" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda düzenlenen ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı söyleşide Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Selda Dalkılıç ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Filiz Elmalı tarafından siber güvenlik konusunda bilgilendirme yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre söyleşi sonunda Doç. Dr. Elmalı'ya, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zafer Dalkılıç ise öğretmen Selda Dalkılıç'a teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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