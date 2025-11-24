Keban'da Öğretmenler Günü Kutlaması
Keban Kaymakamlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler onuruna yemekli bir program düzenledi. Törende öğretmenler onurlandırıldı, hediyeler verildi.
Keban Kaymakamlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler onuruna yemekli program gerçekleştirdi.
Bir tesiste düzenlenen törene, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, milli eğitim personeli, çalışan ve emekli öğretmenler katıldı.
Belediye Başkanı Doğan, öğretmenlerin gününü kutlayarak, programa katılan öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel