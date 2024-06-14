Keban'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı
Elazığ'ın Keban ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı. Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Musa Coşkun Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini verdi. Kaymakam Atalık, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, 'Eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayıp karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ailelerinizle güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum.' dedi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Musa Coşkun Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini verdi.
Kaymakam Atalık, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayıp karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ailelerinizle güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum." dedi.
Programa, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erkan Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, Tarım ve İlçe Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Yaşar Bakır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.