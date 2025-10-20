Haberler

Keban'da Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Keban'da Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende muhtarlar adına konuşan Çalık Köyü Muhtarı Ekrem Özdemir, muhtarlığın önemine değindi.

Özdemir, şöyle konuştu:

"Muhtarlar insanların güvenini kazanmış, çalışkan, adil, hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerdir. Halkın istek ve arzularını, sıkıntılarını ilk elden bir üst makama bildiren insanlardır. Muhtarlarımız hizmetin hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşı olmakla beraber bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler."

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aliye Aylin Kökçin, Belediye Yazı İşleri Müdürü Ümit Gedik, İlçe Özel İdare Müdürü Cuma Polat, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.