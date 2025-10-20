Keban'da Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende muhtarlar adına konuşan Çalık Köyü Muhtarı Ekrem Özdemir, muhtarlığın önemine değindi.

Özdemir, şöyle konuştu:

"Muhtarlar insanların güvenini kazanmış, çalışkan, adil, hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerdir. Halkın istek ve arzularını, sıkıntılarını ilk elden bir üst makama bildiren insanlardır. Muhtarlarımız hizmetin hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşı olmakla beraber bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler."

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aliye Aylin Kökçin, Belediye Yazı İşleri Müdürü Ümit Gedik, İlçe Özel İdare Müdürü Cuma Polat, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve muhtarlar katıldı.