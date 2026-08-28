Keban'da geleneksel kurban etkinliği
Elazığ'ın Keban ilçesinde Nimri Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte 10 kurban kesildi, pişirilerek 300 kişiye ikram edildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın katıldığı etkinlik, Alevi-Bektaşi Dedesi'nin duasıyla sona erdi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde, yıllardır sürdürülen kurban geleneği kapsamında kesilen kurbanlar pişirilerek misafirlere ikram edildi.
Nimri Yardımlaşma Derneğince, Nimri köyündeki Ağbaba ziyaret tepesinde düzenlenen etkinlik kapsamında 10 kurban kesildi.
Kesilen kurbanlar kazanlarda pişirilerek etkinliğe katılan 300 kişiye ikram edildi.
Etkinlikte konuşan Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, kurban geleneğinin bereketli olması dileğinde bulundu.
Etkinlik, Alevi-Bektaşi Dedesi İsmail Sarıaltun'un duasıyla sona erdi.
Etkinliğe, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.