Haberler

Keban'da kar yağışı etkili oldu

Keban'da kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı aksatırken, Keban Barajı ve tarihi cami, beyaz örtüyle kaplandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Keban ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede kar nedeniyle Fırat Nehri üzerinde bulunan Keban Barajı Hidroelektrik Santrali ve baraj gölünün çevresi ile tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi beyaza büründü.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Haberler.com
500

