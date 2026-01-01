Keban'da kar yağışı etkili oldu

Elazığ'ın Keban ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Keban ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede kar nedeniyle Fırat Nehri üzerinde bulunan Keban Barajı Hidroelektrik Santrali ve baraj gölünün çevresi ile tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi beyaza büründü.

