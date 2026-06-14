Keban'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Programa kaymakam, savcı, hakim ve emniyet müdürü katılırken, başarılı personele belgeleri takdim edildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Cumhuriyet Savcısı Yasemin Cankurtaran, Keban Hakimi Seçil Bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar'ın katılımıyla jandarmanın kuruluş yıl dönümüne ilişkin program düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, uzman çavuşlar Alper Keskin ve Eren Sapmaz'a başarı belgeleri takdim edildi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan