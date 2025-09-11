Keban'da İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Keban'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ve okul müdürleri Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde devam eden tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan ve Emre tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin yapıldığı törende 4. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıf öğrencilerine çiçek verildi.

1. sınıf öğrencileri okul duvarındaki "Yeşil Vatan" ağacına boya ile yaprak yaptı.

Daha sonra davetliler ve öğrencileri sınıfta, "İlk Ders Yeşil Vatan" konulu videoyu izledi.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Kadir Soysal, Keban İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Tunç, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.