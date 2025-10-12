Keban'da '2025 Nimri Kullukları Sanat Projesi' Açılışı Gerçekleşti

Elazığ'ın Keban ilçesinde "2025 Nimri Kullukları Sanat Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Nimri köyünde yürütülen proje kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refa Emrali tarafından yapılan "Gök, Yer, Su" isimli kulluğun tanıtımı yapıldı.

Nimri Kulluklarının 15'incisini oluşturan eser, bir kaç kattan oluşan köşebent demir çerçeveler içerisine üst üstte yerleştirilen yassı taşlardan meydana getirildi.

Projenin açılış programında konuşan Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Nimri köyünde sanatın gelişmesine katkı sunan projeye desteklerinin süreceğini belirterek, çalışmalarından dolayı proje yürütücüsü Kenan Öztürk'ü tebrik etti.

Öztürk ise 10 yıldır sürdürdükleri proje sayesinde bir Anadolu köyünün sanatla görünür hale geldiğini aktarark, "Nimri köyünde sanatı yaşatmanın ve bu özel çalışmaları doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar. köy muhtarları ve davetliler katıldı.