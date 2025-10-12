Haberler

Keban'da '2025 Nimri Kullukları Sanat Projesi' Açılışı Gerçekleşti

Keban'da '2025 Nimri Kullukları Sanat Projesi' Açılışı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Nimri köyünde gerçekleştirilen '2025 Nimri Kullukları Sanat Projesi' açılışında, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Refa Emrali'nin 'Gök, Yer, Su' isimli eseri tanıtıldı. Proje, yerel sanatın gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "2025 Nimri Kullukları Sanat Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Nimri köyünde yürütülen proje kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refa Emrali tarafından yapılan "Gök, Yer, Su" isimli kulluğun tanıtımı yapıldı.

Nimri Kulluklarının 15'incisini oluşturan eser, bir kaç kattan oluşan köşebent demir çerçeveler içerisine üst üstte yerleştirilen yassı taşlardan meydana getirildi.

Projenin açılış programında konuşan Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Nimri köyünde sanatın gelişmesine katkı sunan projeye desteklerinin süreceğini belirterek, çalışmalarından dolayı proje yürütücüsü Kenan Öztürk'ü tebrik etti.

Öztürk ise 10 yıldır sürdürdükleri proje sayesinde bir Anadolu köyünün sanatla görünür hale geldiğini aktarark, "Nimri köyünde sanatı yaşatmanın ve bu özel çalışmaları doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar. köy muhtarları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.