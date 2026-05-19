Elazığ Keban'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik ve Spor Bayramı Törenle Kutlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Keban İlçe Kapalı Spor Salonu'nda yapılan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okuduğu etkinlikte, şiirler okundu, halat çekme ve çuval yarışları düzenlendi.

Halk oyunu ekibinin gösteri yaptığı programda, sporcular da hünerlerini gösterdi.

Etkinlikte, çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenler ödüllendirildi.

Programa, Vali Yardımcısı ve Keban Kaymakam Vekili Armağan Yazıcı, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Keban Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre katıldı.