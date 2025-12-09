Haberler

Keban Cumhuriyet Savcısı Soysal'dan Kaymakam Atalık'a veda ziyareti

Keban Cumhuriyet Savcısı Soysal'dan Kaymakam Atalık'a veda ziyareti
Güncelleme:
Keban Cumhuriyet Savcısı Kadir Soysal, Kaymakam Furkan Atalık'a veda ziyaretinde bulunarak ilçedeki hizmetlerinden dolayı plaket aldı.

Keban Cumhuriyet Savcısı Kadir Soysal, Kaymakam Furkan Atalık'a veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Atalık, makamında ağırladığı Cumhuriyet Savcısı Soysal'a ilçedeki hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

Atalık, Soysal'a yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diledi.

