Keban Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak

Güncelleme:
Yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle Keban Barajı'nda 11-12 Mayıs'ta kontrollü su tahliyesi yapılacağı açıklandı. Vatandaşların baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları gerektiği belirtildi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarında yüksek debili su girişleri yaşandığı belirtildi.

Su akışının güvenli şekilde yönetilmesi amacıyla 11-12 Mayıs'ta barajda kontrollü su tahliyesi yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye süreci ve akarsu yataklarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri, baraj ve akarsu yataklarından uzak durmaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, akarsu yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması önemle rica olunur."

Kaynak: AA / İsmail Şen
