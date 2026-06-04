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Keban Barajı'nda yasak bölgede balık avlayan kişiye 78 bin 600 lira ceza

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Barajı'nda yasak avlanma yapan bir kişiye, üreme dönemindeki sazanları avlaması ve limit ihlalleri nedeniyle 78 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Barajı'nda yasak avlanma yaptığı tespit edilen kişiye 78 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Ağın İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Keban Barajı bölgesinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, bir kişinin yasak alanda avlandığı, üreme dönemindeki sazanları avladığı, fazla olta kullandığı, limit altı balık tuttuğu ve günlük limitin üzerinde balık bulundurduğu tespit edildi.

Ekipler söz konusu kişiye 78 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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