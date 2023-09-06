Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Teşkilatı'nın 197. Yılını Kutladı

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197'nci yılında Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Atatürk Heykeli'ne çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, zabıta ekiplerini tek tek kutlayarak görevlerinde başarı diledi. Zabıta Müdürü Halit Aydın, Kdz. Ereğli halkına sağlıklı, rahat, huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı oluşturabilmek için özveriyle çalıştıklarını ve belediye ile esnaf arasında köprü vazifesi gördüklerini belirtti.

1-7 Eylül Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197. Yıl dönümü ve Zabıta Haftası etkinlikleri dolayısıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu. Törene Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri ve zabıta personeli katıldı. Zabıta Müdürü Halit Aydın'ın Ereğli Belediyesi çelengini anıta sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi. Zabıta Müdürü Aydın, törende yaptığı konuşmada, 197'nci yaşını kutlayan Zabıta Teşkilatı'nın temellerinin 1826 yılında Osmanlı Dönemi İhtisap Nazırlığına dayandığını belirtti.

Aydın şunları söyledi:

"Belediye Zabıta Müdürlüğümüz, çalışmalarını bir müdür, üç zabıta amiri, yedi zabıta komiseri, yirmi beş zabıta memuru, yirmi beş zabıta destek personeli ve 81 özel güvenlik personeli, 7 sivil memur, 3 işçi ile birlikte, üç araç, iki motosiklet ve dört elektrikli bisiklet ile görev yapmaktadır. Zabıta Müdürlüğümüz her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile birimler dahilinde, Bağlık Zabıta Amirliği, Merkez ve Sahil Zabıta Amirliği, Pazaryeri Denetim ve Kontrol Amirliği, İşgaliye Takip, Tahsilat ve tellaliye birimi ile özel güvenlik biriminden oluşmakta olup, bu birimler içerisinde işyeri ruhsat, imar, çevre, sağlık, turizm, deniz, zabıta kalem, tüketici hakları, ilan ve reklam ekipleri ile hizmette devamlılık esası doğrultusunda bütün personeli ile halkımızın yanında ve yakınında yedi gün, yirmi dört saat hizmet vermektedir. Kdz. Ereğli halkına sağlıklı, rahat, huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı oluşturabilmek için Belediye Başkanımızın, Belediye Meclisinin, Belediye Encümeninin ve devletimizin diğer yetkili organlarının almış olduğu kararları uygulayıp takibini yapmaktayız. Yaptığı uygulama ve denetimler ile vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Belediye Zabıtası kentsel gelişime de önemli katkı sağlamaktadır.

Bu görevleri yerine getirirken, belediyemizin gülen yüzü, gören gözü, işiten kulağı olan teşkilatımız, aynı zamanda belediyemiz ile esnaf arasında köprü vazifesi görmektedir. İnsan hak ve hukukuna saygılı gülen bir yüz ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önceden tedbir almakta olup, idari yaptırım son tercih olarak kabul edilerek, ceza yazan değil, ikna eden ve vatandaşlarımızı memnun bir şekilde, gülen bir yüzle kurallara uymaya yönlendiren bir teşkilat olma yolunda hızla ilerlemekteyiz. Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Teşkilatı olarak vizyonumuz Kdz. Ereğli halkının memnuniyetini en üst seviyede tutarak halkımızdan gelen talepler doğrultusunda onlara yakışan hizmeti sunmak, insan odaklı yaklaşımı temel ilkemiz kabul ederek ortaya koyduğumuz hizmet kalitesini artırmaktır. Bu çalışmalarımızda bizlere önderlik eden ve her türlü desteği veren Sayın Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Zabıta Teşkilatımızın kuruluşunun 197. yılında çalışma arkadaşlarımın ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için görevlerini fedakarca, özverili bir şekilde yerine getirmeye çalışan tüm meslektaşlarımızın, Zabıta Haftasını kutluyor, bugüne kadar ülkemiz ve belediyemiz zabıta teşkilatımızda çalışmış ancak vefat etmiş meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, emekli olmuş meslektaşlarımıza sağlıklı bir ömür ve şu an görevlerinin başında bulunan meslektaşlarımıza üstün başarılar diliyorum."

Zabıta Müdürü Halit Aydın'ın konuşmasının ardından ilkokul öğrencisi Zeren Mina Yalman da Zabıta konulu bir şiir okurken, tören, günün anısına zabıta personeli ve davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - ZONGULDAK