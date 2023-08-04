Kdz. Ereğli Belediyesi Muharrem Ayında Aşure Dağıttı

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık eşi Neriman Posbıyık ile Muharrem Ayının hayırlı uğurlu olmasını ve bereket getirmesini dileyerek, vatandaşlara elleriyle aşure servisi yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yıl Muharrem ayında da sürdürdü. Çilekli kadın heykelinin yanında gerçekleştirilen aşure dağıtımında, vatandaşlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan aşureyi paylaştı.

3 bin kişilik aşure dağıtımına, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık eşi Kadın Gücü Koopretifi Başkanı Neriman Posbıyık, Belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Başkan Posbıyık, konuşmasında "Hepinizi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Aşure günü etkinliğimize hoş geldiniz. Muharrem ayındayız, aşuremizi hazırladık. Bu günler, birlik ve beraberlik günleri… Bu duygularla bir araya gelebilmek önemli. Aşure günümüzün tüm güzelliklerin ve kurtuluşların, tatlı ve mutlu günlerin başlangıcı olmasını, sevgi ve dostluk bağlarımızı geliştirmesini temenni ediyorum. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin ve ehlibeytinden 72 yoldaşını rahmetle ve saygıyla anıyorum. Ereğli'mize, memleketimize hayırlar ve bereket getirsin. Muharrem ayımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kdz.Ereğli Müftüsü Saim Kütükçünün okuduğu duanın ardından Başkan Posbıyık eşi Neriman Posbıyık, Meclis üyeleri ve Başkan Yardımcıları kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı. - ZONGULDAK