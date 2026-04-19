Haberler

KDP Irak Meclis Grubundan, parlamento oturumlarını boykot etme kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Meclis Grubu, anayasa ve yasaya aykırı ihlaller ile uzlaşı ilkelerinin göz ardı edilmesi gerekçesiyle parlamento oturumlarını süresiz olarak boykot edeceklerini açıkladı. KDP, bu kararın parti yönetiminin talimatları doğrultusunda alındığını belirtti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Meclis Grubu, parlamento oturumlarını süresiz olarak boykot etme kararı aldığını açıkladı.

KDP Irak Meclis Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, meclis boykot kararının parti yönetiminin "talimat ve yönlendirmeleri" doğrultusunda alındığı belirtildi.

Boykot gerekçesi olarak ise mecliste "anayasa ve yasalara aykırı ihlaller" ile "ortaklık, denge ve uzlaşı ilkelerinin açık şekilde göz ardı edilmesi" olarak gösterildi.

KDP, Irak'ta cumhurbaşkanı seçimine tepki göstererek, Kürdistan Yurtseverler Birliğinin adayı olan ve Cumhurbaşkanı seçilen Nizar Amedi ile iletişim kurmayacakları yönünde açıklama yapmıştı.

KDP'nin Irak Meclisi'nde 30'a yakın sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından "istifa" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz

Bu anket bomba: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı

Büyük rezillik! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı

Katliamın yaşandığı okulla ilgili dikkat çeken karar
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

Görüntüler korkunç! Hani ateşkes ilan edilmişti
Volkan Demirel'in büyük isyanı

Volkan Demirel'in büyük isyanı