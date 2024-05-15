KDK Tavsiyelerine Uyan Kurumlara Plaket Verildi

(ANKARA)- TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) verdiği tavsiye kararlarına uyan ve kurumun istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşan kurumların temsilcilerine plaket sunuldu.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon bugün 4. toplantısını düzenledi. AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın başkanlık yaptığı komisyona; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Türkiye Noterler Birliği ve ÖSYM temsilcileri katıldı. Komisyonda, KDK'nın verdiği tavsiye kararlarına uyan ve kurumun istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşan kurum temsilcileri dinlendi.

Kamu kurumu temsilcileri dinlenmeden önce Komisyon Başkanı Dal, "Kurumun istediği bilgi ve belgeleri süresi içinde verme konusunda hassasiyet gösteren ve kurumun önerileri doğrultusunda işlem yapmak suretiyle diğer kurumların ortalamasından daha fazla uyum göstererek duyarlılık sergileyen kamu kurum ve kuruluşlarını komisyonumuzda takdir etmek istedik. Uygulamamızın diğer kurumlarımız için de bir örnek teşkil edeceğini umuyor, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararlarına uyumu teşvik etmesini temenni ediyorum" dedi.

Toplantıya katılan temsilciler, komisyon üyelerine KDK'nın tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçirdikleri faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken KDK temsilcileri de verilen tavsiye kararlarına uyulmasının çalışma şevklerini artırdığını, kararlara uyum oranını artırdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Hakim Tuğgeneral Mahmut Esat Yılmaz, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Enis Yavuz Yıldırım, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Adem Tuncel, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmelteri Daire Başkanı Meral Gökkaya ve ÖSYM Başkan Yardımcısı Cengiz Ceylan'a KDK'nın tavsiye kararlarına uyup örnek teşkil ettikleri için plaket verildi.