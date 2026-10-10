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KDC'nin Ituri eyaletinde isyancı CODECO'nun saldırısında 11 sivil hayatını kaybetti

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KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancı CODECO grubunun Djugu bölgesindeki Maze köyüne düzenlediği saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti. Saldırının ardından yaklaşık 100 sivil MONUSCO üssü çevresine sığınırken BM barış gücü askerleri bölgedeki devriyelerini artırdı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların düzenlediği silahlı saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup, Ituri eyaletinin Djugu bölgesindeki Maze köyünde sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Birçok kişinin yerinden edildiği saldırıda, çoğunluğu kadın 11 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından yaklaşık 100 sivil, bölgede bulunan Birleşmiş Milletler Kongo Demokratik Cumhuriyeti İstikrar Misyonu (MONUSCO) üssünün çevresine sığındı.

BM barış gücü askerleri, sivilleri korumak ve yeni saldırıları önlemek amacıyla bölgedeki devriyelerini artırdı.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO, Lendu etnik grubunun haklarını ve topraklarını koruma iddiasıyla hareket ederken, bölgedeki altın madenlerinin kontrolü için de silahlı mücadele yürütüyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğu bölgesi, 20 yılı aşkın süredir altın ve koltan gibi madenlerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA
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