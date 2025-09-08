KDC'de Ruanda Askerlerinin İddialı Girişi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyalet yönetimi, 750 Ruanda askerinin topraklarına girdiğini ileri sürdü.

Güney Kivu eyaletinden yapılan açıklamada, 750 Ruandalı askerin sınırı geçerek Idjwi bölgesine girdiği iddia edildi.

Askerlerin Kivu Gölü kıyısındaki Mugote kasabası yakınlarında bir kamp inşaatına başladığı öne sürülen açıklamada, Ruanda'nın ülkelerinin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Afrika Birliğine, Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası barış garantörlerine sürece dahil olmaları çağrısı yapıldı.

Ruanda'nın desteklediği ileri sürülen 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri son dönemde saldırılarını artırarak, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü eline geçirdi.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.