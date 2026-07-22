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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde muhalefet, ulusal diyalog kararı sonrası planlanan protestoyu erteledi

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde muhalefet, Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin ulusal diyalog sürecini başlatacağını duyurması üzerine 22 Temmuz'daki protestoyu erteledi. Afrika Birliği arabuluculuğunda sağlanan uzlaşı ile diyalog süreci dini kuruluşlar öncülüğünde yürütülecek. Muhalefet, Tshisekedi'yi anayasa değişikliğiyle üçüncü dönem cumhurbaşkanlığının önünü açmakla suçluyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin ulusal diyalog sürecini başlatacağını duyurmasının ardından 22 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan protesto gösterisini erteleme kararı aldı.

Muhalif grupları bünyesinde toplayan C64 platformundan yapılan açıklamada, Afrika Birliği'nin (AfB) arabuluculuğunda hükümet ile muhalefet arasında ulusal diyalog konusunda uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 22 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan protesto gösterisini erteleme kararının alındığı aktarılarak, diyalog sürecinin dini kuruluşların öncülüğünde yürütüleceği kaydedildi.

Diyalog sürecinin 15 Ağustos'tan önce başlatılması konusunda tarafların mutabakata vardığı ve bu süreçte protesto düzenlenmeyeceği bildirilen açıklamada, hükümetin anayasa değişikliğine yönelik referandum tasarısını gündeme getirmesi halinde yeniden gösteri çağrısı yapılabileceği vurgulandı.

Açıklamada, Tshisekedi yeni anayasa referandumu yoluyla üçüncü dönem cumhurbaşkanlığının önünü açmakla suçlanıyor ve bu girişim "anayasal darbe" olarak nitelendiriliyor.

Muhalefet, Tshisekedi'nin istifasını talep etmek ve mevcut anayasayı savunmak amacıyla 22 Temmuz'da geniş katılımlı protesto düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Gösterilerin ilk olarak ayın başında yapılması planlanmış, ancak Afrika Birliği'nin tarafları istişarelere davet etmesi üzerine protestolar ertelenmişti.

Başkent Kinşasa'da mayıs ayında C64 öncülüğünde düzenlenen gösterilerde protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmış, olaylar hükümet ile muhalefet arasındaki siyasi gerilimi daha da artırmıştı.

Platform, mayıs ayında muhalefet partilerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
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