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Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir askeri mahkemede yapılan duruşmada, ülkenin doğusundaki isyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker idam cezasına çarptırıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancılarla savaşmayı reddeden 25 askere idam cezası verildiği bildirildi. Ülkenin doğusunda altın ve kobalt gibi değerli madenlerin çıkarıldığı bölgede birçok silahlı örgüt faaliyet gösteriyor.

KARAR BUGÜN AÇIKLANDI

Yerel basındaki habere göre, KDC'de bir askeri mahkemede yapılan duruşmada, isyancılarla savaşmak istemeyen 25 askerle ilgili karar açıklandı. Karara göre, ülkenin doğusundaki isyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker idam cezasına çarptırıldı.

270 ASKERE HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Burundi de geçen ay, komşu ülke KDC'de isyancılarla savaşmayı reddeden 270'ten fazla askere hapis cezası verilmişti.

ALTIN VE KOBALT MADENLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Ruanda, Uganda ve Burundi gibi ülkelerin sınırının bulunduğu KDC'nin doğusu, altın ve kobalt gibi onlarca farklı değerli madenin de çıkarıldığı bölge olarak dikkati çekiyor. Bölgede 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere birçok silahlı örgüt faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

DEVLET BAŞA:

değeri yüksek maden olan bölgelerde terör örgütlerinin olması hiçbir zaman rastlantı değildir. lakin genellikle ezilen hep mazlum halktır.....

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