KDC'de İsyancıların Maden Ocağına Saldırısı: 36 Ölü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletindeki Banango kasabasında isyancıların düzenlediği saldırıda en az 36 işçi hayatını kaybetti. Demokratik İttifak Güçleri (ADF) grubu, maden ocaklarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirerek birçok işçiyi rehin aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Banango kasabasında, isyancıların maden ocağına düzenlediği saldırıda en az 36 işçi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Banango kasabasında bulunan Angola 1 ve Angola 2 adlı maden sahalarında Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, en az 36 kişiyi öldüren ADF üyeleri beraberinde birkaç işçiyi rehin alarak bölgeden uzaklaştı.

Saldırı sonrası birçok sivil, güvenli bölgelere ulaşmak amacıyla evlerini terk etti.

Olay sonrası güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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